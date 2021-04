Milan, Ibrahimovic fa chiarezza: “Non ero a pranzo, si è trattato di un grande meeting” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano ad emergere novità in merito al pranzo galeotto di Zlatan Ibrahimovic, immortalato ad un tavolo con altre persone a Milano nonostante le restrizioni in vigore. Nel corso di ‘ZonaBianca‘ su Rete 4 è stato infatti diffuso un video inedito nel quale il calciatore del Milan risponde alle domande di un giornalista. “Non ero a pranzo, si è trattato di un grande meeting – spiega Ibra – Nessuno ha mangiato. Zona rossa? Non so di cosa parli“. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo entourage nonché il ristoratore, che ha ribadito: “E’ un amico, è semplicemente passato a trovarci. Nessun pranzo“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano ad emergere novità in merito algaleotto di Zlatan, immortalato ad un tavolo con altre persone ao nonostante le restrizioni in vigore. Nel corso di ‘ZonaBianca‘ su Rete 4 è stato infatti diffuso un video inedito nel quale il calciatore delrisponde alle domande di un giornalista. “Non ero a, si èdi un– spiega Ibra – Nessuno ha mangiato. Zona rossa? Non so di cosa parli“. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo entourage nonché il ristoratore, che ha ribadito: “E’ un amico, è semplicemente passato a trovarci. Nessun“. SportFace.

