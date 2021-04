Mick Jagger, il primo brano "siciliano" è Eazy Sleazy: ecco il video girato in casa a Noto (Siracusa) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mick Jagger, trasferitosi da otto mesi in Sicilia, ha riservato una sorpresa per i suoi fan di tutto il mondo: ieri pomeriggio ha svelato una nuova canzone intitolata "Eazy SlEazy" . Il brano è stato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 aprile 2021), trasferitosi da otto mesi in Sicilia, ha riservato una sorpresa per i suoi fan di tutto il mondo: ieri pomeriggio ha svelato una nuova canzone intitolata "Sl" . Ilè stato...

Advertising

repubblica : Mick Jagger pubblica la sua canzone 'made in Sicily' e racconta la noia da lockdown - Tg3web : Mick Jagger e il leader dei Foo Fighters Dave Grohl insieme in un video, pubblicato a sorpresa sulle piattaforme di… - DelpapaMax : Easy Sleazy è il nuovo singolo di Mick Jagger che sta spopolando in rete . . . - RoberRG18 : ha sacado temorro mick jagger bendito sea - marco_gervasoni : Easy Sleazy è il nuovo singolo di Mick Jagger che sta spopolando in rete ?@DelpapaMax? -