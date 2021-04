Fibrosi cistica: veloci miglioramenti con tripla combinazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fibrosi cistica: la tripla combinazione elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor associata a miglioramenti rapidi nei pazienti secondo nuovi dati Nei pazienti con Fibrosi cistica (FC) e malattia polmonare in stadio avanzato, l’inizio del trattamento con la combinazione elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor si associa ad un rapido miglioramento clinico e ad una riduzione della necessità di ricorrere a trapianto di polmone. Queste le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021): laelexacaftor-tezacaftor-ivacaftor associata arapidi nei pazienti secondo nuovi dati Nei pazienti con(FC) e malattia polmonare in stadio avanzato, l’inizio del trattamento con laelexacaftor-tezacaftor-ivacaftor si associa ad un rapido miglioramento clinico e ad una riduzione della necessità di ricorrere a trapianto di polmone. Queste le… L'articolo Corriere Nazionale.

