Advertising

leggoit : #Eurowings non accetta il tampone in italiano: e a #Catania venti passeggeri restano a terra -

Ultime Notizie dalla rete : Eurowings non

leggo.it

I passeggeri diche si imbarcano a Catania per un volo diretto in Germania devono avere il referto del tampone anti Covid scritto in tedesco, inglese o francese .è ammesso quello in italiano . È quanto ...CATANIA - I passeggeri diche si imbarcano a Catania per un volo diretto in Germania devono avere il referto del tampone anti Covid scritto in tedesco, inglese o francese.è ammesso quello in italiano. E' quanto ...I passeggeri di Eurowings che si imbarcano a Catania per un volo diretto in Germania devono avere il referto del tampone anti Covid scritto in tedesco, inglese o francese. Non è ammesso quello in ...I passeggeri di Eurowings che si imbarcano a Catania per un volo diretto in Germania devono avere il referto del tampone anti Covid scritto in tedesco, inglese o francese. Non è ammesso quello in ital ...