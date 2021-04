Esame di avvocato | data e modalità definitive

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esame avvocato

, in arrivo le date : la prima prova orale si svolgerà dal 20 maggio 2021 in poi. La Ministra della Giustizia ha infatti firmato, la sera del 13 aprile 2021 , il Decreto Ministeriale ...C'è una data ufficiale per l'inizio delle prove per l'di. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio il giorno in cui prenderanno il via le sessioni per l'abilitazione all'...CIVITANOVA - Il colpo messo a segno nel maggio 2017 da Manu aveva portato tre persone sotto accusa, tutti sono stati prosciolti. Tra loro un 26enne, che doveva rispondere anche di ricettazione e resis ...C’è una data ufficiale per l’inizio delle prove per l’esame di avvocato. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio il giorno in cui prender ...