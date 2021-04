E la pubblicità in Tv cala ancora (Di mercoledì 14 aprile 2021) pubblicità in flessione per i broadcaster Tv Il Sole 24 Ore, pagina 26, di A.Bio. L’andamento del mercato pubblicitario in Italia nel bimestre gennaio-febbraio testimonia con chiarezza la distanza fra il prima e il post Covid, con un mercato in flessione del -12,3% nel solo mese di febbraio e del -8,7% nel consolidato dei due mesi. Senza i cosiddetti Ott, i giganti Google e Facebook in primis, il calo nel bimestre secondo la Nielsen che ha diffuso i dati sarebbe anche peggiore. «Abbiamo di fronte un periodo importante con buone possibilità di recupero», dice Alberto Dal casso di Nielsen. A oggi, quanto alla Tv, sugli 1,2 miliardi di euro di raccolta dell’intero mercato (comprensiva di stima degli Ott) il peso è anche leggermente salito (dal 44,8 al 45,2% del totale). Ma questo perché dalle altre parti (big del web esclusi) ci si lecca le ferite. E così per i due mesi ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 aprile 2021)in flessione per i broadcaster Tv Il Sole 24 Ore, pagina 26, di A.Bio. L’andamento del mercato pubblicitario in Italia nel bimestre gennaio-febbraio testimonia con chiarezza la distanza fra il prima e il post Covid, con un mercato in flessione del -12,3% nel solo mese di febbraio e del -8,7% nel consolidato dei due mesi. Senza i cosiddetti Ott, i giganti Google e Facebook in primis, il calo nel bimestre secondo la Nielsen che ha diffuso i dati sarebbe anche peggiore. «Abbiamo di fronte un periodo importante con buone possibilità di recupero», dice Alberto Dal casso di Nielsen. A oggi, quanto alla Tv, sugli 1,2 miliardi di euro di raccolta dell’intero mercato (comprensiva di stima degli Ott) il peso è anche leggermente salito (dal 44,8 al 45,2% del totale). Ma questo perché dalle altre parti (big del web esclusi) ci si lecca le ferite. E così per i due mesi ...

Advertising

Account0079 : @tommaso_zorzi Acerbo e obbligato a far pubblicità a Giulia.. ci sono momenti in cui cala - Claplaz : @Lazyauditor1 @bea_xls Pubblicità tv cala perché il pubblico che guarda la tv è generalmente più maturo e quindi ch… - Lazyauditor1 : @Claplaz @bea_xls @Claplaz però la pubblicità in TV cala (in EUR) o deve invadere nuovi spazi per non calare. Che s… -

Ultime Notizie dalla rete : pubblicità cala Cala il mercato pubblicitario a febbraio, - 12.3% ( - 18.3% senza web Ott). Nielsen: ci aspetta un anno a velocità diverse - Continua l'andamento negativo anche per la radio che cala del - 31,2% a febbraio e chiude il ... Ci aspetta un anno a velocità diverse per la pubblicità e in qualche modo non facilmente prevedibile sia ...

Pubblicità: Nielsen, mercato chiude febbraio in negativo Continua l'andamento negativo anche per la radio che cala del 31,2% a febbraio e chiude il bimestre a - 32,7%.

Tv, con il covid cala la pubblicità ma vince lo streaming. Il boom di Netflix Corriere della Sera Continua l'andamento negativo anche per la radio chedel - 31,2% a febbraio e chiude il ... Ci aspetta un anno a velocità diverse per lae in qualche modo non facilmente prevedibile sia ...Continua l'andamento negativo anche per la radio chedel 31,2% a febbraio e chiude il bimestre a - 32,7%.