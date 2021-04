Draghi: cala la sua fiducia tra gli italiani. Il sondaggio verità (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutti si aspettavano il “cambio di passo”. Alcune cose sembrano aver iniziato a funzionare, ma la discontinuità con i disastri di Conte e Arcuri non si è vista. Il piano vaccinale non è decollato come avrebbe dovuto, i ristoranti non vedono ancora la luce in fondo al tunnel e l’Italia in generale sembra brancolare nel buio. Ed è per questo che dall’entusiasmo iniziale nei confronti di Draghi si è già passati a un calo costante e significativo della sua fiducia tra gli italiani. I dati raccolti da Alessandra Ghisleri per La Stampa rivelano che “la fiducia nel Presidente del Consiglio Mario Draghi in due mesi è passata dal 63,8% al 52,7% perdendo l’11.1% dei consensi. Le perdite più sostanziose appartengono all’elettorato della Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 Stelle”.



