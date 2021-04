Dove vedere la partita tra Milan e Genoa in TV e streaming (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto per Milan – Genoa, partita valida per la 31 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Milan Genoa: Sky o DAZN? La gara Milan Genoa del giorno 18 Aprile sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30. Dove vedere Milan Genoa in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al mese. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto pervalida per la 31 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 18 Aprile sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al mese. ...

