Concorsi scuola, ordinari o per titoli e servizi: serve una scelta politica per combattere il boom di cattedre vuote di settembre (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto sembra in alto mare. Perlomeno fino ad oggi. La questione reclutamento docenti vede tutto fermo cristallizzato sulle due principali proposte che da settimane vengono rilanciate da un lato e dall'altro dalle forze politiche: si assumeranno nuovi docenti tramite un concorso per titoli e servizi oppure si procederà con i Concorsi ordinari già banditi? Nel frattempo il tempo stringe e "tutti in cattedra a settembre" rischia di diventare il piatto forte della collezione primavera-estate di slogan sulle assunzioni in ruolo dei docenti che ogni anno prende forma. E neanche dal concorso straordinario ci si deve aspettare miracoli: le bocciature ci sono come il rischio di lasciare cattedre vuote (oltre a quelle previste). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto sembra in alto mare. Perlomeno fino ad oggi. La questione reclutamento docenti vede tutto fermo cristallizzato sulle due principali proposte che da settimane vengono rilanciate da un lato e dall'altro dalle forze politiche: si assumeranno nuovi docenti tramite un concorso peroppure si procederà con igià banditi? Nel frattempo il tempo stringe e "tutti in cattedra a" rischia di diventare il piatto forte della collezione primavera-estate di slogan sulle assunzioni in ruolo dei docenti che ogni anno prende forma. E neanche dal concorso strao ci si deve aspettare miracoli: le bocciature ci sono come il rischio di lasciare(oltre a quelle previste). L'articolo .

