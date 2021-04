Cna Firenze chiede l’azzeramento della Tari al Comune (Di mercoledì 14 aprile 2021) FIRENZE – Azzerare la Tari per tutto il 2021 a pubblici esercizi, strutture ricettive, cinema, teatri, circoli ricreativi, associazioni, strutture sportive comprese le palestre e, almeno per il periodo di chiusura delle attività nelle settimane in fascia rossa, a parrucchieri ed estetisti. È quanto chiede Cna Firenze al Comune, invitandolo a seguire quanto messo in campo da altri municipi, come Empoli. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) FIRENZE – Azzerare la Tari per tutto il 2021 a pubblici esercizi, strutture ricettive, cinema, teatri, circoli ricreativi, associazioni, strutture sportive comprese le palestre e, almeno per il periodo di chiusura delle attività nelle settimane in fascia rossa, a parrucchieri ed estetisti. È quanto chiede Cna Firenze al Comune, invitandolo a seguire quanto messo in campo da altri municipi, come Empoli.

