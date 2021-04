Al via Cdm su scostamento | potrebbe salire sopra 40 mld

Advertising

MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c'è la discussione sul nuovo scostamento di b… - Agenzia_Ansa : Iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c'è la discussione sul nuovo scostament… - fisco24_info : Al via Cdm, su tavolo la richiesta nuovo extradeficit: Il varo del Def è atteso in una successiva riunione del Cons… - Miti_Vigliero : Lo scostamento oltre i 40 miliardi: raddoppiano i ristori alle imprese - giap87625642 : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #14aprile @Radio1Rai H7:30 #CdM sul #Def: di quale scostamento si ha bisogno per il #DlSost… -

Possibile inizio discussione ma approvazione con il Def. Ala Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ufficiale solo "varie ed ...economia e finanza (Def) in un successivo,...Ala Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ufficiale solo "varie ed ... ma insieme al Documento di economia e finanza (Def) in un successivo, che potrebbe essere ...Sul tavolo c'è la discussione sul nuovo scostamento di bilancio, anche in vista del varo del Documento di economia e finanza, atteso in una successiva riunione del Cdm. Altri 40 miliardi, da immettere ...Confronto fra Governo e Regioni sulle riaperture da maggio, cronoprogramma in via di definizione e decisione nel Consiglio dei ministri della prossima settimana. Il gioco spera, ma non troppo.