Wta Charleston 2, Sara Errani out all'esordio: McHale vince in due set (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sara Errani esce di scena. L'unica azzurra la via del Wta di Charleston 2 saluta il torneo, passa in due set l'americana Cristina McHale con il punteggio di 7-6(3) 6-3 al termine di una vera e propria battaglia conclusasi dopo un'ora e quarantotto minuti di gioco. I rimpianti per Sara sono legati essenzialmente al primo set dove l'azzurra parte fortissimo, si porta sul 4-1 e sembra poter dominare l'incontro: tanto che serve per il parziale sul 5-3 40-30, ma non concretizza il set point e si fa brekkare. Si arriva al tie-break dove McHale scappa subito sul 5-1 prima di chiudere per 7-3. L'inerzia scivola totalmente dalla parte dell'americana che nel secondo parziale cambia marcia, allunga sul 4-2 prima di chiudere i giochi sul 6-3 finale. SportFace.

