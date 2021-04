Tu da che parte stai, dalla parte di chi ruba le hit o di chi le ha scritte (Di martedì 13 aprile 2021) Certo che la gente è strana forte, eh. Sì, parlo di voi. Di voi che leggete, e fin qui niente di particolarmente preoccupante, anche se nell’epoca frammentata che viviamo il fatto di leggere suppongo potrebbe essere serenamente catalogato come stranezza, ma soprattutto di voi che, dopo aver letto, mi venite a cercare per dirmi cose, per commentare, certo, ma anche per rimproverarmi con aria di questura, per suggerire, potremmo dire, ma col tono minaccioso di chi non è stato messo al corrente di quella quisquilia del libero arbitrio. Sono anni che ho messo da parte quello che sarebbe il core business del mio lavoro, parlo del mio lavoro di critico musicale, siete qui, non davanti alle pagine di un libro, quindi il parlare specificatamente di musica, dissertare, più o meno vagamente, di melodia, armonia, ritmo, dinamica, e il tutto per vestire i panni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Certo che la gente è strana forte, eh. Sì, parlo di voi. Di voi che leggete, e fin qui niente di particolarmente preoccupante, anche se nell’epoca frammentata che viviamo il fatto di leggere suppongo potrebbe essere serenamente catalogato come stranezza, ma soprattutto di voi che, dopo aver letto, mi venite a cercare per dirmi cose, per commentare, certo, ma anche per rimproverarmi con aria di questura, per suggerire, potremmo dire, ma col tono minaccioso di chi non è stato messo al corrente di quella quisquilia del libero arbitrio. Sono anni che ho messo daquello che sarebbe il core business del mio lavoro, parlo del mio lavoro di critico musicale, siete qui, non davanti alle pagine di un libro, quindi il parlare specificatamente di musica, dissertare, più o meno vagamente, di melodia, armonia, ritmo, dinamica, e il tutto per vestire i panni ...

ricpuglisi : La protezione accordata da una larga parte dei mass media a @robersperanza è qualcosa che verrà studiato scientificamente - reportrai3 : Disposto l'arresto per Gianluigi Torzi coinvolto nella compravendita di un immobile a Londra per la quale il manage… - reportrai3 : «Io sono a conoscenza di tante cose, la maggior parte delle quali ritengo che siano un patrimonio che io debba tene… - ildandy_ : RT @queequeg1901: Parliamoci chiaramente: ormai l'evidenza che le misure messe in atto da un anno a questa parte non servano praticamente a… - siculiano80 : RT @OttobreInfo: Repressione sempre più dura e arresti nei confronti dei manifestanti che protestano contro l'uccisione di un ragazzo da pa… -