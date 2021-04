Traffico Roma del 13-04-2021 ore 19:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara e Bentrovati all’ascolto terminate le manifestazioni al Circo Massimo nelle strade del centro migliorata la circolazione riaperta via dei Cerchi di disagi sul lungotevere ma possibili temporanee rallentamenti nelle zone di Porta Portese e Testaccio Per quanto riguarda il trasporto pubblico stanno tornando a normali percorsi tutte le principali linee del centro che passano per via del corso e corso Rinascimento e anche quelle che transitano nella zona del Circo Massimo intanto sul viale del Muro Torto rallentamenti per incidente nella carreggiata in direzione Piazza Fiume Policlinico sul tratto Urbano dell’a24 un incidente provoca disagi Verso il raccordo anulare tra la tangenziale è l’uscita per viale Togliatti verso Ostia abbiamo code sulla via del mare sulla via Cristoforo Colombo difficile la circolazione soprattutto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara e Bentrovati all’ascolto terminate le manifestazioni al Circo Massimo nelle strade del centro migliorata la circolazione riaperta via dei Cerchi di disagi sul lungotevere ma possibili temporanee rallentamenti nelle zone di Porta Portese e Testaccio Per quanto riguarda il trasporto pubblico stanno tornando a normali percorsi tutte le principali linee del centro che passano per via del corso e corso Rinascimento e anche quelle che transitano nella zona del Circo Massimo intanto sul viale del Muro Torto rallentamenti per incidente nella carreggiata in direzione Piazza Fiume Policlinico sul tratto Urbano dell’a24 un incidente provoca disagi Verso il raccordo anulare tra la tangenziale è l’uscita per viale Togliatti verso Ostia abbiamo code sulla via del mare sulla via Cristoforo Colombo difficile la circolazione soprattutto ...

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - legprisco77 : RT @ItaliaOggi: Ristoratori scatenati, bloccato il traffico sulla Roma-Milano: 'Vogliamo riaprire' - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Cassino – Roma, direzione Roma: dalle ore 18.30 traffico rallentato tra Ciam… - Saekochin : Roma una città bellissima ma non ci vivrei perché ci stanno troppe persone, è immensa, c'è un traffico della madonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ristoranti aperti la sera, fonti: "Governo valuta coprifuoco a mezzanotte" ...di attività sportive sono scesi a manifestare in piazza a Roma chiedendo 'libertà' contro le restrizioni e anche oggi un gruppo, sotto la sigla 'Tutela Nazionale Imprese', ha bloccato il traffico ...

Scontri a Montecitorio alla manifestazione di 'IoApro': Procura indaga per lesioni aggravate In quell'occasione la Questura di Roma aveva vietato la piazza perché era previsto già un altro sit ... bloccando il traffico su via del Muro Torto . In strada è intervenuta la polizia con alcune ...

Traffico Roma del 13-04-2021 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Brucia il sottotetto, i vigili del fuoco salvano un disabile Torna ‘IoApro’, tensioni e centro di Roma blindato Un gruppo di manifestanti del sit in IoApro che avevano bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale ...

Ryanair lancia il suo piano estivo con oltre 200 voli La società auspica che il suo operativo estivo contribuisca a stimolare il traffico aereo mentre l’implementazione ... Bruxelles Charleroi, Cuneo, Dublino, Roma Fiumicino, Memmingen, Francoforte Hahn, ...

