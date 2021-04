Spazio, la tecnologia iperspettrale di Prisma in un workshop Asi (Di martedì 13 aprile 2021) La tecnologia iperspettrale del satellite Prisma (PRecursore iperspettrale della Missione Applicativa) dell'Agenzia spaziale italiana è stata alla base di un evento (Hyperspectral Remote Sensing ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Ladel satellite(PRecursoredella Missione Applicativa) dell'Agenzia spaziale italiana è stata alla base di un evento (Hyperspectral Remote Sensing ...

Advertising

pizzadifango : ????????gli ufi!!?? - Affaritaliani : Spazio, la tecnologia iperspettrale di Prisma in un workshop Asi - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Outriders su PC, i crash hanno un effetto collaterale: occupano spazio sull'SSD) è stato… - guerrini193 : Un raggio potentissimo sta attraversando la galassia, e gli scienziati non capiscono cos'è E GLI scienziathi non ca… - miriamcancelli1 : RT @ResPubl79983835: Gli spacca sassi del CERN che dicono? Stanno a ballà coi corni d’antimateria Satan in testa??? Mo’ i’ariva ‘na folata… -