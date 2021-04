Spari fuori da un ospedale a Parigi | un morto e un ferito grave | è caccia all’uomo

(Di martedì 13 aprile 2021)da un. Due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco davanti all’Henri Dunant, nel 16mo arrondissement di: la vittima sarebbe un uomo, mentre una guardia di sicurezza dello stesso nosocomio è in gravi condizioni. Lo riferisce l’emittente televisiva “BfmTv” citando fonti della polizia. La persona che ha sparato è in fuga. Une un. Questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta all’esterno unprivato diin quello che, stando alle prima ipotesi, potrebbe trattarsi di “un regolamento di conti”. Secondo l’emittente BFMTV, i fatti sono avvenuti poco dopo le 13.40 presso l’Hôpital Henry Dunant, rue ...

Advertising

CatelliRossella : Spari fuori da un ospedale a Parigi, un morto e un ferito - Mondo - ANSA - transnazionale : Spari fuori da un ospedale a Parigi, un morto e un ferito #spaziotransnazionale informa - Dinovicino : @RaffaelePizzati @morrigan_70 @CCKKI @figliodeifiori Non molli nemmeno quando hai la testa sott'acqua e spari cazza… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Spari fuori da un ospedale a Parigi, morto uno dei feriti #ANSA - helmvergara1 : RT @Agenzia_Ansa: Spari fuori da un ospedale a Parigi, nel XVI arrondissement: due feriti. L'aggressore è in fuga #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Spari fuori

ANSA Nuova Europa

"Io ed Attilio eravamo molto amici e ci frequentavamo anchedall'ambiente ospedaliero " confermò il collega Massimo Fattorini " lui era mancino e nel suo lavoro utilizzava solo la sinistra, sia ...Attorniato dai suoi Assessori, mani in tasca e petto in, si avviò godendo della bella mattinata. Era nei pressi del monumento al Musicista quando improvvisamente nel cielo apparve la Tortorella.Ed infatti ieri sera, nel corso dell’ottavo appuntamento de L’Isola dei Famosi, ha sparato a zero contro gli attuali naufraghi ... e Andrea Cerioli (“Lo voglio fuori!”).Marc rientra in MotoGP a 9 mesi dall’infortunio. Vi raccontiamo i recuperi più curiosi: il sangue di Nuvolari a Monza, Masetti che si salva nuotando nel Santerno a Imola, Ruffo tradito dalla pioggia a ...