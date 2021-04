Soul, il DVD a un prezzo stracciato su Amazon (Di martedì 13 aprile 2021) Soul è un film d’animazione di Disney uscito alla fine del 2020, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus gratuito per i soli abbonati. La pellicola, diretta da Pete Docter (Inside Out, Up), vanta un cast d’eccezione. Tra i doppiatori originali figura infatti Jamie Foxx, che presta la voce al personaggio di Joe Gardner, il protagonista della storia. Fanno parte del cast anche Rachel House (Terry) e Tina Frey (22). Se è la prima volta che ne sentite parlare, vi invitiamo alla lettura della trama di Soul. Nel nostro approfondimento trovate anche il trailer, così da avere un’idea ancora più chiara della pellicola. È uno dei lavori più interessanti del 2020, come testimoniano i due Golden Globe vinti nella cerimonia di quest’anno come Miglior colonna sonora originale e Miglior film d’animazione. Dunque, l’offerta proposta da ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 aprile 2021)è un film d’animazione di Disney uscito alla fine del 2020, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus gratuito per i soli abbonati. La pellicola, diretta da Pete Docter (Inside Out, Up), vanta un cast d’eccezione. Tra i doppiatori originali figura infatti Jamie Foxx, che presta la voce al personaggio di Joe Gardner, il protagonista della storia. Fanno parte del cast anche Rachel House (Terry) e Tina Frey (22). Se è la prima volta che ne sentite parlare, vi invitiamo alla lettura della trama di. Nel nostro approfondimento trovate anche il trailer, così da avere un’idea ancora più chiara della pellicola. È uno dei lavori più interessanti del 2020, come testimoniano i due Golden Globe vinti nella cerimonia di quest’anno come Miglior colonna sonora originale e Miglior film d’animazione. Dunque, l’offerta proposta da ...

Advertising

tuttopuntotv : Il DVD del film Soul a un prezzo stracciato su Amazon - auroranne_hp : RT @DisneyPixarIT: Congratulazioni al team del film Disney & Pixar #Soul per la vittoria ai BAFTA Awards nelle categorie Miglior Film d'Ani… - DisneyPixarIT : Congratulazioni al team del film Disney & Pixar #Soul per la vittoria ai BAFTA Awards nelle categorie Miglior Film… - DisneyPixarIT : 4 semplici regole da seguire. ?? Il capolavoro Disney & Pixar, #Soul, è finalmente disponibile in Blu-ray® e DVD:… - VanityFairIt : Se l'avete amato, beh, qui c'è, in esclusiva, una scena in più @DisneyPixarIT -

Ultime Notizie dalla rete : Soul DVD Prince: a luglio l'album inedito 'Welcome 2 America' ... disponibile in CD e vinile, che conterrà anche il DVD del concerto del 28 aprile 2011 al Forum di ...Slave Master) Born 2 Die 1000 Light Years From Here Hot Summer Stand Up and B Strong (cover dei Soul ...

"Soul": la scena che non abbiamo visto del film Pixar che ha stregato il mondo La scena, che vi mostriamo qui sopra in anteprima, è una delle sequenze eliminate dal film presenti nei contenuti extra del Blu - Ray e Dvd di Soul , arricchita dal commento del co - sceneggiatore ...

Il DVD del film Soul a un prezzo stracciato su Amazon Zazoom Blog 'Soul' arriva in Home Video: ecco la scena eliminata 'Orientamento Mentori' Soul è finalmente disponibile in Blu-Ray, DVD e Steelbook in una versione Home Video dal 31 marzo. E se conosciamo già bene la magia del film d’animazione Disney e Pixar, vincitore di due Golden Globe ...

'Soul' arriva in Home Video: in esclusiva la scena eliminata 'Orientamento Mentori' Soul è finalmente disponibile in Blu-Ray, DVD e Steelbook in una versione Home Video dal 31 marzo. E se conosciamo già bene la magia del film d’animazione Disney e Pixar, vincitore di due Golden ...

... disponibile in CD e vinile, che conterrà anche ildel concerto del 28 aprile 2011 al Forum di ...Slave Master) Born 2 Die 1000 Light Years From Here Hot Summer Stand Up and B Strong (cover dei...La scena, che vi mostriamo qui sopra in anteprima, è una delle sequenze eliminate dal film presenti nei contenuti extra del Blu - Ray edi, arricchita dal commento del co - sceneggiatore ...Soul è finalmente disponibile in Blu-Ray, DVD e Steelbook in una versione Home Video dal 31 marzo. E se conosciamo già bene la magia del film d’animazione Disney e Pixar, vincitore di due Golden Globe ...Soul è finalmente disponibile in Blu-Ray, DVD e Steelbook in una versione Home Video dal 31 marzo. E se conosciamo già bene la magia del film d’animazione Disney e Pixar, vincitore di due Golden ...