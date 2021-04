Sai tenere un segreto? (Di martedì 13 aprile 2021) Mantenere un segreto è una di quelle cose nella vita che inserirei nella categoria “richieste impossibili”. Indipendentemente da quale sia la confidenza in questione, la voglia irrefrenabile di raccontare tutto a tutti è davvero difficile da gestire. Come alcuni di voi ricorderanno, Sophie Kinsella nel libro “” ci aveva già dato un assaggio di quanto sarebbe stato complicato! Le circostanze di ogni giorno non fanno che confermarlo. Ma perché è così difficile tenere la bocca chiusa? I casi sono due: quando una rivelazione “top secret” la racconti e quando invece la devi custodire. Caso 1: Confidarsi con una persona fidata, un familiare oppure un amico, ci libera immediatamente da un peso insostenibile. Abbiamo qualcuno con cui poter condividere il nostro stato d’animo e ci sentiamo immediatamente meno soli. Allo stesso tempo ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 13 aprile 2021) Manunè una di quelle cose nella vita che inserirei nella categoria “richieste impossibili”. Indipendentemente da quale sia la confidenza in questione, la voglia irrefrenabile di raccontare tutto a tutti è davvero difficile da gestire. Come alcuni di voi ricorderanno, Sophie Kinsella nel libro “” ci aveva già dato un assaggio di quanto sarebbe stato complicato! Le circostanze di ogni giorno non fanno che confermarlo. Ma perché è così difficilela bocca chiusa? I casi sono due: quando una rivelazione “top secret” la racconti e quando invece la devi custodire. Caso 1: Confidarsi con una persona fidata, un familiare oppure un amico, ci libera immediatamente da un peso insostenibile. Abbiamo qualcuno con cui poter condividere il nostro stato d’animo e ci sentiamo immediatamente meno soli. Allo stesso tempo ...

Advertising

micioruffi : RT @OssesSonya: Detesto la speranza. La considero un po’ come la famosa carota appesa alla fine del bastone; e con questa cosa che ti ballo… - ResiannaM : RT @OssesSonya: Detesto la speranza. La considero un po’ come la famosa carota appesa alla fine del bastone; e con questa cosa che ti ballo… - tartaruga20201 : RT @OssesSonya: Detesto la speranza. La considero un po’ come la famosa carota appesa alla fine del bastone; e con questa cosa che ti ballo… - RobertoRenga : RT @OssesSonya: Detesto la speranza. La considero un po’ come la famosa carota appesa alla fine del bastone; e con questa cosa che ti ballo… - OssesSonya : Detesto la speranza. La considero un po’ come la famosa carota appesa alla fine del bastone; e con questa cosa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sai tenere Nel sottobosco dell'accoglienza Un mondo si muove per l'accoglienza: c'è da superare il sistema binario SAI - CAS, dicono i diversi ... C'è da tenere presente che tra il 2015 e il 2020 l'Italia ha visto la disciplina del sistema di ...

Guidato da una donna e fondato su iscritti e primarie. Il Pd futuro secondo Enrico Letta ... come ricostruire i loro diritti? Esiste ancora una classe operaia, Enrico lo sai? Non si può ... Sulle scelte, l'ex premier rimanda alle 'agorà', ma non si smarca: 'La riforma fiscale dovrà tenere conto ...

Cos'è un segreto? Perché ci teniamo così tanto a custodirlo? iCrewPlay.com Un mondo si muove per l'accoglienza: c'è da superare il sistema binario- CAS, dicono i diversi ... C'è dapresente che tra il 2015 e il 2020 l'Italia ha visto la disciplina del sistema di ...... come ricostruire i loro diritti? Esiste ancora una classe operaia, Enrico lo? Non si può ... Sulle scelte, l'ex premier rimanda alle 'agorà', ma non si smarca: 'La riforma fiscale dovràconto ...