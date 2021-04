Ristoratori ed esercenti al Circo Massimo | vogliamo lavorare

(Di martedì 13 aprile 2021)edsono tornati in piazza, al, a Roma, per chiedere la riapertura delle attività chiuse per la pandemia di Covid - 19. Una protesta pacifica, dopo i disordini di ...

Agenzia ANSA

edsono tornati in piazza, al Circo Massimo, a Roma, per chiedere la riapertura delle attività chiuse per la pandemia di Covid - 19. Una protesta pacifica, dopo i disordini di ...(Qui l'articolo completo) Roma, iin piazza contro le misure anti - Covid: tensione con la polizia "del movimento "IoApro" si sono riuniti in piazza a ...Roma, 13 apr. (askanews) - Ristoratori ed esercenti sono tornati in piazza, al Circo Massimo, a Roma, per chiedere la riapertura delle ...Il Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti. Bassetti: "Non ha alcun senso". E c'è chi intravede dietro un'operazione antievasione ...