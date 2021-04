Riscatto della laurea: chiarimenti Inps sull’applicazione del sistema contributivo (Di martedì 13 aprile 2021) Con la Circolare n. 54 del 6.4.2021, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti nel caso in cui, gli oneri per il Riscatto della laurea, che per il sistema di calcolo della pensione e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio della riserva matematica (comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997), sono invece calcolati con il criterio del calcolo “a percentuale” per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportano la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. In una circolare del 2020 (Circolare n. 6 del 22 gennaio) l’Inps ha illustrato le disposizioni sulla decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 aprile 2021) Con la Circolare n. 54 del 6.4.2021, l’ha fornito ulteriorinel caso in cui, gli oneri per il, che per ildi calcolopensione e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterioriserva matematica (comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997), sono invece calcolati con il criterio del calcolo “a percentuale” per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportano la liquidazionepensione esclusivamente con ildi calcolo. In una circolare del 2020 (Circolare n. 6 del 22 gennaio) l’ha illustrato le disposizioni sulla decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del ...

