Pietro Castellitto: “Se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto, non gli rovino la vita” (Di martedì 13 aprile 2021) Pietro Castellitto torna a far parlare di sé. L’interprete di Francesco Totti nella serie Speravo de morì prima, regista dell’opera prima I Predatori, premiato allo scorso festival di Venezia, rilascia al Corriere della Sera un’intervista complessa e articolata dove affronta, tra gli altri, il tema del #MeToo in maniera piuttosto anticonvenzionale. Riportiamo per intero domanda e risposta per capire come in poche ore i social si siano infiammati sulle parole del figlio dei Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Domanda dell’intervistatore: “Che cosa vuol dire che “Per fare l’attore devi saper dire le bugie e fare gli scherzi?”. Risposta di Castellitto jr.: “Se non scherzi più il tuo percorso è stato sacrificato alle consuetudini e al perbenismo dominante. Negli anni Venti Al Capone faceva soldi gestendo alcol e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)torna a far parlare di sé. L’interprete di Francesco Totti nella serie Speravo de morì prima, regista dell’opera prima I Predatori, premiato allo scorso festival di Venezia, rilascia al Corriere della Sera un’intervista complessa e articolata dove affronta, tra gli altri, il tema del #MeToo in maniera piuttosto anticonvenzionale. Riportiamo per intero domanda e risposta per capire come in poche ore i social si siano infiammati sulle parole del figlio dei Sergioe Margaret Mazzantini. Domanda dell’intervistatore: “Che cosa vuol dire che “Per fare l’attore devi saper dire le bugie e fare gli scherzi?”. Risposta dijr.: “Se non scherzi più il tuo percorso è stato sacrificato alle consuetudini e al perbenismo dominante. Negli anni Venti Al Capone faceva soldi gestendo alcol e ...

