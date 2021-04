Nintendo Switch Lite | in arrivo in blu

(Di martedì 13 aprile 2021)sta per arrivare in una nuova colorazione che sarà disponibile dal 7 Maggio in Europa. Scopriamola e vediamo insieme con che nuovi titoli potremo giocare!nella nuova colorazione blu! Una nuova variante in blu verrà aggiunta alla tavolozza di colori già disponibili della console, in lancio in tutta Europa il 7 maggio 2021.Tutti i modelli sono progettati specificamente per il gioco portatile, rendendo facile per i giocatori avere sempre con sé, ovunque si voglia, una vasta collezione di titoli. Tra le novità in, perfette da giocare su, c’è New Pokémon Snap, che consente ...

Una nuova variante in blu verrà aggiunta alla tavolozza di colori già disponibili della console Nintendo Switch Lite, in lancio in tutta Europa il 7 maggio 2021. Tutti i modelli Nintendo Switch Lite sono progettati specificamente per il gioco portatile, rendendo facile per i giocatori avere sempre con sé, ovunque si voglia, una vasta collezione di titoli.