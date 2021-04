Moscati | estubato un paziente di 61 anni

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoieri undi 61di Montefusco (Av), ricoverato dal 1° febbraio al Covid Hospital dell’Aziendae in terapia intensiva dal 4 febbraio. Nella mattinata di oggi, ilha lasciato la rianimazione per essere trasferito nel plesso ospedaliero di Solofra. Le sue condizioni di salute sono buone e l’uomo è prossimo alle dimissioni. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 71 pazienti: 10 in terapia intensiva, 27 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 10 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

