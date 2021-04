Morte di Gianmarco Pozzi | qualcosa non torna | le ultime novità sul caso

(Di martedì 13 aprile 2021) Ladiè da sempre avvolta in un velo di mistero. Emergono delleimportanti sul, esposte dalla Procura.è un giovane di 28 anni morto lo scorso 9 agosto a Ponza. Le Iene Giulio Golia e Francesca Di Stefano parlano della sua, avvolta in un alone di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

In un primo momento ladel ragazzo è stata descritta come una caduta avvenuta dopo una corsa in preda al delirio da cocaina, sostanza di cuifaceva uso. Ma la storia sembra avere ..."L'eventoè stato determinato dal passaggio del tir " sostiene l'avvocato della famiglia " ... CasoPozzi/ "E' stato massacrato di botte, ma le indagini vanno a rilento" Il programma di ...La morte di Gianmarco Pozzi è da sempre avvolta in un velo di mistero. Emergono delle novità importanti sul caso, esposte dalla Procura.Nuovo appuntamento con Le Iene stasera dalle 21.10 su Italia1. Ecco alcuni dei tantissimi servizi che vedrete in onda. Dai misteri sulla morte di Gianmarco Pozzi a Ponza al caso della presunta truffa ...