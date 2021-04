Lo sfogo di Gravina sul “focolaio” azzurro | “In Nazionale rispettate le regole | nessun cluster”

(Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente della FIGC puntualizza sui contagi azzurri, e sulla possibiltà che l’Italia ospiti le partite dell’Europeo con pubblico si dice “moderatamente ottimista” Sono giorni decisivi quelli che aspettano il presidente della FIGC, Gabriele, che domani incontrerà il Governo a Palazzo Chigi per discutere della possibiltà che anche l’Italia ospiti le partite di Euro 2021 con pubblico. Dopo il Consiglio Federlae di oggi, il n° 1 della FIGC si è lasciato andare e ha chiarito le sue posizioni:“La risposta nostra per ospitare gli Europei a Roma è sì, speriamo sia altrettanto positiva anche quella del Governo. Sono moderatamente ottimista, domani mattina sarò a Palazzo Chigi per capire i risvolti di questa attività”. Un analisi ampia quella che proverà a portare al cospetto di Mario draghi e dell’esecutivo, provando anche a convincere sul piano di una tanto ...

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Gravina

