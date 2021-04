I vaccini mRNA possono modificare il DNA cellulare? Secondo una recente ricerca potrebbero farlo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A dicembre, una prestampa sulla SARS-CoV-2 da parte di alcuni scienziati di Harvard e del Massachusetts Institute of Technology (MIT), aveva evidenziato risultati sul coronavirus naturale che avevano sollevato interrogativi sulle modalità di funzionamento dell’RNA virale. Gli scienziati avevano condotto l’analisi perché erano rimasti “perplessi dal fatto che c’è un numero rispettabile di persone che risultano positive al COVID-19, in base alla PCR, molto tempo dopo la scomparsa dell’infezione.” I risultati principali del loro studio sono i seguenti: l’RNA della SARS-CoV-2 “può essere retrotrascritto nelle cellule umane,” “queste sequenze di DNAessere integrate nel genomae, successivamente, essere ritrascritte” (un fenomeno chiamato “retrointegrazione“) ed esistono percorsi cellulari fattibili per spiegare come possa accadere una ...

Ora andranno in coda alle altre categorie che prioritariamente hanno l'indicazione alla somministrazione deiPfitzer e Moderna. Entrambi, però, sono totalmente finiti . Si attende il ...Capitolo: ne sono stati iniettati 11520 (9843e 1677 AstraZeneca). Quelli consegnati sono483380, quelli somministrati 414454, l'86%: ieri la pecentuale era dell'83%. Hanno chiuso il ...La disponibilità di vaccini anti Covid sta crescendo di giorno in giorno. Oggi, sul campo, ne abbiamo cinque «genetici»: due, Moderna e Pfizer, utilizzano l’Rna messaggero (incapsulato in ...per chi ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, di fare il richiamo con lo stesso siero, e dall’altro, in caso di vaccinazioni con prodotti a mRna (Pfizer/BioNTech o Moderna), ...