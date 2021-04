' GTA 6 sarà ambientato ai giorni nostri'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 13 aprile 2021) Il vociferato Grand Theft Auto 6 (GTA 6) potrebbe non esserenel passato come si credeva in precedenza. Oggi su Twitter il noto leaker di Call of Duty e Battlefield Tom Henderson ha dichiarato che GTA 6 nonnegli anni '80 come alcune voci hanno sostenuto. Il nuovo episodio della serie si svolgerà invece in tempi contemporanei. Ha poi aggiunto che un'ambientazione del gioco ai tempi moderni va a favore dello sviluppatore Rockstar Games, in quanto secondo lui farebbe diventare più facile inventare "roba strana" per il paesaggio open-world e per la modalità GTA Online che lo accompagna, che ha dimostrato di essere più redditizia dal punto di vista del guadagno. Rockstar Games non ha ancora annunciato ufficialmente GTA 6, ma si dice che il gioco sia in sviluppo da un po'. Questo è in particolare il motivo per cui ...