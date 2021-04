Grace è la nuova CPU Nvidia basata su ARM nata per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (Di martedì 13 aprile 2021) Nvidia ha annunciato la sua prima CPU da anni a questa parte. Si chiama Grace, è basata su architettura ARM e promette di essere 10 volte più potente dell'attuale migliore soluzione per data center per l'intelligenza artificiale.... Leggi su dday (Di martedì 13 aprile 2021)ha annunciato la sua prima CPU da anni a questa parte. Si chiama, èsu architettura ARM e promette di essere 10 volte più potente'attuale migliore soluzione per data center per l'....

