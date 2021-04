Gianni Sperti, “ubriaco alla guida investe un passante”: le Iene intervengono. Cos’è successo (Di martedì 13 aprile 2021) Uno dei momenti più esilaranti della trasmissione Le Iene, popolare programma di inchieste in onda su Italia Uno, è quello inserito da poco nel format, ovvero lo scherzo a ignari personaggi famosi, portato a termine grazie alla complicità di amici e familiari del malcapitato, il tutto ovviamente debitamente ripreso tramite telecamere nascoste strategicamente dai complici. Gianni Sperti ubriaco alla guida Uno degli ultimi a cui è toccato subire uno scherzo è Gianni Sperti, il noto ballerino ed opinionista di Uomini e Donne che ha subìto anche un piccolo polverone a cui ha dovuto mettere fine attraverso i social; vediamo cosa è accaduto. Lo scherzo a cui è stato sottoposto Gianni non è ancora andato in onda, ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) Uno dei momenti più esilaranti della trasmissione Le, popolare programma di inchieste in onda su Italia Uno, è quello inserito da poco nel format, ovvero lo scherzo a ignari personaggi famosi, portato a termine graziecomplicità di amici e familiari del malcapitato, il tutto ovviamente debitamente ripreso tramite telecamere nascoste strategicamente dai complici.Uno degli ultimi a cui è toccato subire uno scherzo è, il noto ballerino ed opinionista di Uomini e Donne che ha subìto anche un piccolo polverone a cui ha dovuto mettere fine attraverso i social; vediamo cosa è accaduto. Lo scherzo a cui è stato sottopostonon è ancora andato in onda, ...

Advertising

infoitcultura : Gianni Sperti, grande paura. Ubriaco, investe un pedone: non è come sembra - enearodriguez : ma da quando è diventato gianni sperti - SmorfiaDigitale : 'Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito una persona' | Diabolica trappola... - infoitcultura : “Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito una persona” | Diabolica trappola per il re di Uomini e Donne -