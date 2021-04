Fognini-Thompson: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Domani, alle ore 11.00, sul Campo dei Principi di Montecarlo, Fabio Fognini affronterà l’australiano Jordan Thompson per il 2° turno del Masters1000 del Principato. L’azzurro, campione dell’ultima edizione disputata nel 2019, ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando risposte diverse rispetto a quanto si era visto a Marbella, dove la sua prestazione sulla terra rossa in Spagna contro l’iberico Jaume Munar non era stata assolutamente sufficiente. Nel Principato si sono rivisti i colpi del nostro portacolori che nel prossimo round se la vedrà contro Thompson, che nel turno precedente si è imposto contro il francese Benoit Paire. Il computo dei precedenti sorride al ligure, ricordando la sofferta vittoria negli Australian Open 2020 in cinque set, ma sulla terra non c’è uno ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Domani, alle ore 11.00, sul Campo dei Principi di, Fabioaffronterà l’australiano Jordanper il 2° turno deldel Principato. L’azzurro, campione dell’ultima edizione disputata nel 2019, ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando risposte diverse rispetto a quanto si era visto a Marbella, dove la sua prestazione sulla terra rossa in Spagna contro l’iberico Jaume Munar non era stata assolutamente sufficiente. Nel Principato si sono rivisti i colpi del nostro portacolori che nel prossimo round se la vedrà contro, che nel turno precedente si è imposto contro il francese Benoit Paire. Il computo dei precedenti sorride al ligure, ricordando la sofferta vittoria negli Australian Open 2020 in cinque set, ma sulla terra non c’è uno ...

