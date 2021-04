Fnopi a Draghi | ora serve fare sul serio | via vincolo di esclusività per gli Infermieri

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Federazione: lettera a, Speranza, Gelmini, Figliuolo, Curcio e Fedriga. Il tempo ormai stringe: passare rapidamente dal “dire” al “” su allentamento dell’esclusiva, assistenza sul territorio e autonomia della professionestica. Tre richieste precise: subito una circolare del ministero della Salute per consentire l’applicazione dell’allentamento dell’esclusiva degliprevista nel decreto Sostegni, perché possano scendere in campo anche fuori dell’ospedale i 270mila dipendenti che moltiplicherebbero in modo esponenziale le vaccinazioni. Una stabilizzazione dell’allentamento dell’esclusiva che consenta aglinon solo l’intervento nella campagna vaccinale, ma l’assistenza anche sul territorio ai soggetti più fragili, soprattutto a ...