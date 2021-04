Flavio Briatore | la festa di compleanno è con Elisabetta Gregoraci

(Di martedì 13 aprile 2021) Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono ritrovati per festeggiare i settantun anni dell’imprenditore, e sono parsi uniti, tanto in armonia da portare i fan a chiedersi se l’amicizia nasconda qualcosa di più. I sorrisi della showgirl, che su Instagram ha documentato il compleanno dell’ex marito, lascerebbero presagire un ritorno di fiamma, il trionfo di un amore che il pubblico giura non essersi mai spento.

Advertising

BakshDark : Ecco un articolo decente #gregorelli - Gabriel21601598 : @eligregreina Nooo aveva sbagliato a scrivere voleva scrivere Flavio Briatore però è uscito fra bett ???? - PaolaSimonin : @EsercitoCrucian E facciamo gli auguri a @Briatore!!! Il grande Flavio!! - 22settembre2020 : #gregorelli Si parla solo del compleanno insieme ... - greenflagita : Oggi Flavio Briatore compie 71 anni, imprenditore di successo ed ex team manager della Benetton, dove vinse due mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Ti potrebbe anche interessare: Elisabetta Gregoraci edi nuovo insieme: la sorpresa per il compleanno di lui Pubblicato il 13 - 04 - 2021 alle ore 12:13. Ultima modifica il 13 - 04 - ...La Venere Nera Naomi Campbell ha fatto gli auguri social all'ex compagnoche ieri ha compiuto gli anni. Un'amicizia che continua la loro anche dopo la rottura nel? L'articolo Naomi Campbell, gli auguri speciali al business man italiano: la FOTO inedita ...Il noto imprenditore Flavio Briatore ha festeggiato il compleanno insieme al figlio e ad Elisabetta. 71 anni e non sentirli, ecco tutto sulla sua storia.Il giorno del suo 71esimo compleanno Flavio Briatore lo trascorre con le persone che gli sono più care: il figlio Nathan Falco e la ex moglie, ma più vicina che mai, Elisabetta Gregoraci. Per loro un ...