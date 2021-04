Ex Cinema Palazzo | i compagni vengono sgomberati? E la Raggi “compra” loro il teatro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Grazie all’ex, occupato per molti anni dainel quartiere “rosso” di San Lorenzo, capiamo come laabbia alfine un cuore: pur di salvare un’iniziativa culturale – si sa che la cultura viene solo dai progressisti, no? – Roma Capitale è disposta ad acquistare l’intero immobile. Ex, lae l’interesse all’acquisto Ne parla oggi Roma Today: Roma Capitale sta provando ad acquistare l’immobiledi piazza dei Sannit. Il sindaco di Roma, Virginia, con una nota ha fatto sapere di aver richiesto alla proprietà dell’immobile di manifestare interesse a cedere lo stabile. L’exè stato sgomberato il 25 ...