Digitale: Colao, ‘rafforzare ulteriormente PagoPa, usata già da 28 mln cittadini’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo ulteriormente rafforzare la già positiva esperienza di PagoPa per consentire di concludere il percorso Digitale con pagamenti semplici, tracciabili e digitali. Attualmente PagoPa viene utilizzato da più di 28 milioni di cittadini e da 1,2 milioni di imprese”. Ad affermarlo è il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Vogliamorafforzare la già positiva esperienza diper consentire di concludere il percorsocon pagamenti semplici, tracciabili e digitali. Attualmenteviene utilizzato da più di 28 milioni di cittadini e da 1,2 milioni di imprese”. Ad affermarlo è il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione, Vittorionel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : **Digitale: Colao, 'transizione richiede sforzo per rafforzare cybersecurity nazionale'**... - TV7Benevento : Digitale: Colao, 'rafforzare ulteriormente PagoPa, usata già da 28 mln cittadini'... - jekkin2 : < sta colao dice che non possiamo. Non c'è il ritardo digitale. Ed essere come dice lui costa fatiche che possono p… - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi (alle 15.30) in Comm. Trasporti Camera audizione del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Tra… - PolicyMaker_mag : Si terrà domani in commissione #Trasporti, poste e #tlc di @Montecitorio l'audizione del ministro per l’innovazione… -