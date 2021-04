Bollettino Campania | percentuale dei positivi stabile | in calo i decessi

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1.627 i casial Covid nelle ultime 24 ore insu 14.571 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, l’indice dità si attesta, dunque, all’11,16%.Sette le persone decedute, delle quali cinque nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite, invece, sono 1848. In merito alla situazione degli ospedali diminuiscono leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi sono 133 e ieri erano 136, e anche quelli in degenza, oggi 1592 e ieri 1594. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 1.627 (*) di cui Asintomatici: 1.073 (*) Sintomatici: 554 (*) *, Sintomatici e ...

Bollettino Covid-19 del 12 aprile 2021 alle ore 18 diffuso dal Ministero della Salute. Lo stralcio dei casi in Campania per province IN CAMPANIA 1.386 NUOVI POSITIVI (17.421 IN 10 GIORNI) CON 43 MORTI ...