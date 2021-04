Bilancio 2021 bocciato dai revisori (Di martedì 13 aprile 2021) di Massimiliano Mingoia Il Collegio dei revisori dei conti del Comune boccia il Bilancio preventivo 2021 approvato dalla Giunta Sala e da ieri pomeriggio al vaglio del Consiglio comunale. I tre ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 aprile 2021) di Massimiliano Mingoia Il Collegio deidei conti del Comune boccia ilpreventivoapprovato dalla Giunta Sala e da ieri pomeriggio al vaglio del Consiglio comunale. I tre ...

Bilancio 2021 bocciato dai revisori Il Collegio dei revisori invita il Comune a "rivedere le previsioni di entrate formulate per il Bilancio 2021 - 2023 in un'ottica prudenziale che tenga conto ragionevolmente da un lato della ...

Bilancio 2021 bocciato dai revisori IL GIORNO

