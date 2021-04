Amici 20, colpo di scena: importante comunicazione di Lorella Cuccarini (Di martedì 13 aprile 2021) Amici 20, colpo di scena: la comunicazione di Lorella Cuccarini ha sorpreso tutti, cosa ha chiesto. Nella puntata di ieri, di Amici di Maria De Filippi, del daytime, è arrivato un guanto di sfida per Martina, da parte della maestra di danza Alessandra Celentano. Si tratta esattamente del terzo, ricevuto dall’allieva nel corso del Serale. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021)20,di: ladiha sorpreso tutti, cosa ha chiesto. Nella puntata di ieri, didi Maria De Filippi, del daytime, è arrivato un guanto di sfida per Martina, da parte della maestra di danza Alessandra Celentano. Si tratta esattamente del terzo, ricevuto dall’allieva nel corso del Serale. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chitchatmb : @gioremo98 Gli autori di Amici che sudano freddo al solo pensiero che Raffaele e Martina vengano eliminati, tanto c… - AntonioCorsa : @SalvaTsubasa Ciao Salvatore. Per quello che mi è stato raccontato da amici comuni, mi piace Krause e mi pare abbia… - friendlyposh : Oggi al colloquio ho fatto colpo dicendo che gioco a tennis ma non lo faccio da anni io al massimo posso colpire i… - James49756297 : @flayawa @Andrea05872159 Ho amici in Giap. Non hanno chiuso come noi ed è vero, anche se quelle poche che localment… - MatchFishingIta : SUL CANALBIANCO DI ADRIA E LOREO PER DORMIRE SCEGLIETE LA RIVIERA CASA VACANZA: Amici pescatori, per soggiornare in… -