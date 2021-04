Akash in studio: scintille con Ilary Blasi e Tommaso Zorzi (Video) (Di martedì 13 aprile 2021) Prima lo scambio di battute con Ilary Blasi, poi con Tommaso Zorzi: Akash Kumar è in studio dopo 14 giorni di quarantena. L’ex naufrago e la conduttrice hanno scherzato in diretta ieri, durante l’ottavo appuntamento con L’isola dei famosi. “Ciao Akash, io sono Ilary Blasi, so che non mi conoscevi quindi me presento – cosìla presentatrice del reality ha accolto l’ex naufrago -. Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?”. E lui: “Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po’ stanco”. Quindi Ilary replica: “Ah sei stanco… non ci hai fatto un favore a venire qui, no?” Poi Ilary ha fatto mandare in onda un Video-riassunto dei giorni di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Prima lo scambio di battute con, poi conKumar è indopo 14 giorni di quarantena. L’ex naufrago e la conduttrice hanno scherzato in diretta ieri, durante l’ottavo appuntamento con L’isola dei famosi. “Ciao, io sono, so che non mi conoscevi quindi me presento – cosìla presentatrice del reality ha accolto l’ex naufrago -. Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?”. E lui: “Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po’ stanco”. Quindireplica: “Ah sei stanco… non ci hai fatto un favore a venire qui, no?” Poiha fatto mandare in onda un-riassunto dei giorni di ...

Advertising

trash_italiano : Perché nessuno in studio parla dell'Instagram Story di Akash? #Isola - quellala0 : RT @perchetendenzat: “ Jeda “: 22 anni, fidanzato di Vera Gemma si prende cura del figlio adolescente di Vera mentre stalkera Ilary su IG… - AlessiaIanelli : RT @Ri_Ghetto: Settimana scorsa quando Rosolino ha presentato Beatrice ha detto 'ha sfilato su molte passerelle' e Ilary 'non è che è la so… - infoitcultura : Isola dei famosi: Akash in studio caos con Ilary Blasi e non solo!-VIDEO - nonstop9981 : Isola 2021, Ilary Blasi stuzzica Akash Kumar: «Mi presento visto che non mi conosci». Applausi in studio… -