Akash | frecciatina a Tommaso all' Isola | interviene la produzione del GF

(Di martedì 13 aprile 2021)Kumar è uno dei concorrenti più discussi dell'edizione 2021 de L'dei Famosi. Nel corso della prima puntata del reality che l'ha visto presente in studio, il modello si è scagliato controZorzi, tirando in ballo il GF. Ladel programma più spiato d'Italia è intervenuta e ha preso le parti dell'opinionista.controil GF Dopo essere stato eliminato da L'dei Famosi a soli 3 giorni dal suo arrivo in Honduras,Kumar non ha accettato di rimanere a Parasite Island ed è tornato in Italia. Appena ha ripreso in mano i social, l'ex naufrago si è scagliato contro quasi tutti i suoi compagni d'avventura, non lasciando fuori dalle sue invettive neanche gli opinionisti e la ...

Advertising

Novella_2000 : Akash Kumar discute con Zorzi e cita il GF Vip, l’account ufficiale del reality gli manda una frecciatina (FOTO)… - infoitcultura : Isola dei famosi, Akash e la frecciatina a Ilary Blasi su Instagram: «Li ho asfaltati» - infoitcultura : Akash torna in tv: la frecciatina di Ilary, il confronto con Zorzi - infoitcultura : Isola dei Famosi | frecciatina di Akash Kumar a Tommaso Zorzi | “Sei raccomandato” - infoitcultura : Isola dei Famosi, frecciatina di Akash Kumar a Tommaso Zorzi: “Sei raccomandato” -

Ultime Notizie dalla rete : Akash frecciatina

Quandoarriva in studio si toglie subito il primo sassolino dalle scarpe. 'Non so se mi conosci. Mi presento... Io sono Ilary Blasi ' , gli sottolinea lanciando la sua. La bionda ...Dopo l'ultima puntata dell ' Isola dei Famosi,ha pubblicato una storia nella quale ripete: 'Li ho asfaltati'. C'entreranno forse le polemiche di questi giorni (e in puntata) con Ilary Blasi? A chi si riferiva il modello dagli occhi di ...Io manco la conoscerei se non fosse la moglie di Francesco Totti”. Così la presentatrice ha deciso di esordire con una bella frecciatina: “Ciao Akash, io sono Ilary Blasi, so che non mi conoscevi ...Durante una diretta Instagram, dopo la sua scelta di abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 non accettando di restare su Playa Esperanza, Akash Kumar, aveva lanciato una frecciatina ad Ilary Blasi.