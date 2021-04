Zenga: «A chi non piace questa Inter? Conte è un grande professionista» (Di lunedì 12 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport il grande ex nerazzurro Walter Zenga fa i complimenti all’Inter per la sua cavalcata verso lo scudetto Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport il grande ex nerazzurro Walter Zenga fa i complimenti all’Inter per la sua cavalcata verso lo scudetto. grande Inter – «A chi non piace questa Inter. C’è un grande equilibrio controllano bene le partite, come successo anche ieri. Conte è un grande professionista, dallo Shakhtar Donetsk in poi ha cambiato qualcosa e da lì in poi è cambiato tutto. Per il futuro ha bisogno di un paio di innesti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport ilex nerazzurro Walterfa i complimenti all’per la sua cavalcata verso lo scudetto Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport ilex nerazzurro Walterfa i complimenti all’per la sua cavalcata verso lo scudetto.– «A chi non. C’è unequilibrio controllano bene le partite, come successo anche ieri.è un, dallo Shakhtar Donetsk in poi ha cambiato qualcosa e da lì in poi è cambiato tutto. Per il futuro ha bisogno di un paio di innesti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

