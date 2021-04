Xbox Game Pass: 'lanciare un gioco subito al day 1 è una strategia che fa evitare rischi ad alcuni titoli' (Di lunedì 12 aprile 2021) Con i first party e i principali giochi third party, come Outriders, al day one su Xbox Game Pass, il potenziale di crescita del servizio di Microsoft è aumentato notevolmente. E secondo Piers Harding-Rolls, direttore di Ampere Analysis, è probabile che vedremo più lanci su Xbox Game Pass al day one in futuro. Parlando con Inverse, Harding-Rolls ha affermato che per i giochi che non vedono vendite di alto livello o per nuove IP, il lancio al day 1 su Game Pass è "una strategia per non correre rischi". "Per alcuni titoli, il lancio al day 1 su Game Pass è una strategia per non correre rischi", ha detto Harding-Rolls a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Con i first party e i principali giochi third party, come Outriders, al day one su, il potenziale di crescita del servizio di Microsoft è aumentato notevolmente. E secondo Piers Harding-Rolls, direttore di Ampere Analysis, è probabile che vedremo più lanci sual day one in futuro. Parlando con Inverse, Harding-Rolls ha affermato che per i giochi che non vedono vendite di alto livello o per nuove IP, il lancio al day 1 suè "unaper non correre". "Per, il lancio al day 1 suè unaper non correre", ha detto Harding-Rolls a ...

