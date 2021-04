Uno spettro si aggira per il mondo: lo spettro del data scraping (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono sempre stati. Ma adesso iniziano a passare di bocca in bocca, acquisendo una rilevanza maggiore che in passato. Vi ricordate Cambridge Analytica e il grande scandalo che aveva coinvolto Facebook nel 2018? Immaginate una sua replicazione periodica, non soltanto su questo social network, ma anche su tante altre piattaforme che utilizzano i nostri dati personali per funzionare. C’è uno spettro che si agita per il mondo, lo spettro del data scraping. LEGGI ANCHE > Le vie di fuga dei profilatori: lo scraping Perché il data scraping sta preoccupando così tanto le piattaforme social Inizio del mese di aprile. Wired USA rivela una clamorosa fuga di dati partita proprio da Facebook: oltre 553 milioni di utenti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono sempre stati. Ma adesso iniziano a passare di bocca in bocca, acquisendo una rilevanza maggiore che in passato. Vi ricordate Cambridge Analytica e il grande scandalo che aveva coinvolto Facebook nel 2018? Immaginate una sua replicazione periodica, non soltanto su questo social network, ma anche su tante altre piattaforme che utilizzano i nostri dati personali per funzionare. C’è unoche si agita per il, lodel. LEGGI ANCHE > Le vie di fuga dei profilatori: loPerché ilsta preoccupando così tanto le piattaforme social Inizio del mese di aprile. Wired USA rivela una clamorosa fuga di dati partita proprio da Facebook: oltre 553 milioni di utenti ...

Advertising

Salvo48798269 : @mostro15119736 Invece secondo me sono fieri che ancora qualcuno ne parli. IV ,uno spettro che si aggira solo nei social e nemmeno tutti - GirovagaC : #tzvip Quando era nella casa potevamo vederlo fare lo showman, il comico, il pazzo, fare discorsi seri e profondi,… - GirovagaC : meraviglioso odore dei libri vecchi. Quando era nella casa potevamo vederlo fare lo showman, il comico, il pazzo, f… - tommi_z : Uno spettro si aggira per l'europa: é il papa - entiretopic : [Cit.]: #Joseph_Conrad 'Come si uccide la paura, mi domando.. Come si spara al cuore di uno spettro!? Come tagliar… -