Una Vita, reunion con i personaggi della soap: presenti anche Ursula e Maite (Di lunedì 12 aprile 2021) Trapelano delle novità davvero interessanti per tutti coloro che amano e seguono Una Vita. Venerdì 16 aprile alcuni attori della celebre soap opera spagnola si riuniranno in una sorta di reunion virtuale che sarà visibile al pubblico attraverso la piattaforma Youtube. L'appuntamento, intitolato ‘Acacias 38 – Una Vita Live reunion' darà voce ai volti più celebri della trasmissione tra cui anche Ursula Dicenta e Ramon. In questa puntata imperdibile non mancheranno alcuni doppiatori italiani. La reunion di Una Vita: ecco chi ci sarà Le anticipazioni legate a questo imperdibile appuntamento rivelano che sarà una reunion virtuale dato che i personaggi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Trapelano delle novità davvero interessanti per tutti coloro che amano e seguono Una. Venerdì 16 aprile alcuni attoricelebreopera spagnola si riuniranno in una sorta divirtuale che sarà visibile al pubblico attraverso la piattaforma Youtube. L'appuntamento, intitolato ‘Acacias 38 – UnaLive' darà voce ai volti più celebritrasmissione tra cuiDicenta e Ramon. In questa puntata imperdibile non mranno alcuni doppiatori italiani. Ladi Una: ecco chi ci sarà Le anticipazioni legate a questo imperdibile appuntamento rivelano che sarà unavirtuale dato che i...

