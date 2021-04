Una telefonata anonima smaschera un narcotrafficante a San Basilio, sequestrate quattrocento dosi di cocaina. (Di lunedì 12 aprile 2021) Il quartiere si ribella ai soprusi ed alle prepotenze dei clan che gestiscono lo spaccio a San Basilio . I cittadini iniziano a collaborare con le forze dell'ordine. 'Andate in quell'appartamento in ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) Il quartiere si ribella ai soprusi ed alle prepotenze dei clan che gestiscono lo spaccio a San. I cittadini iniziano a collaborare con le forze dell'ordine. 'Andate in quell'appartamento in ...

Una telefonata anonima smaschera un narcotrafficante a San Basilio, sequestrate quattrocento dosi di cocaina. Il quartiere si ribella ai soprusi ed alle prepotenze dei clan che gestiscono lo spaccio a San Basilio. I cittadini iniziano a collaborare con le forze dell'ordine. «Andate ...

