Tu dove ti vaccini? Io a Mediaset…

(Di lunedì 12 aprile 2021) Mediaset, a disposizione le sedi di Roma e Cologno Il Giornale, pagina 6. Anche Mediaset ha messo a disposizione le proprie sedi di Roma e di Cologno Monzese per combattere il Covid-19. Il gruppo televisivo è stato infatti inserito nell’elenco delle aziende abilitate alla somministrazione di. In particolare saranno allestiti due centri con un team di due medici e quattro infermieri a Roma e da quattro medici e dodici infermieri a Cologno Monzese. È la stessa Mediaset a renderlo noto spiegando che lo spirito con cui si esprimerà l’integrazione privata del servizio vaccinale e illustrato dal generale Saverio Pirro, responsabile dell’Area Logistica Operativa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Si tratta di una funzione strategica – è la spiegazione di Pirro – e rientra nel più ampio quadro delle misure in corso di attuazione, mirate ad aumentare ...

