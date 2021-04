Trono over, è (ancora) scontro social tra Pamela Barretta e Enzo Capo: il botta e risposta super trash (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono volati pesanti stracci tra Enzo Capo, la sua compagna Lucrezia Massimo e Pamela Barretta, ex dama del Trono over di Uomini e Donne. La storia tra quest’ultima e Enzo Capo era iniziata proprio grazie alla conoscenza fatta all’interno del dating-show di Canale 5. I due avevano deciso di lasciare il programma insieme e iniziare una nuova vita condivisa lontano dalle telecamere. Ma la loro storia d’amore fatta di diversi alti e bassi ha portato all’inevitabile rottura. Ad oggi, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è felicemente fidanzato con Lucrezia Massimo. I due avevano di recente raccontato che la loro storia va a gonfie vele tanto da aver annunciato le nozze. La coppia è volata alle Maldive in questi giorni, come possiamo vedere dai loro profili ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono volati pesanti stracci tra, la sua compagna Lucrezia Massimo e, ex dama deldi Uomini e Donne. La storia tra quest’ultima eera iniziata proprio grazie alla conoscenza fatta all’interno del dating-show di Canale 5. I due avevano deciso di lasciare il programma insieme e iniziare una nuova vita condivisa lontano dalle telecamere. Ma la loro storia d’amore fatta di diversi alti e bassi ha portato all’inevitabile rottura. Ad oggi, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è felicemente fidanzato con Lucrezia Massimo. I due avevano di recente raccontato che la loro storia va a gonfie vele tanto da aver annunciato le nozze. La coppia è volata alle Maldive in questi giorni, come possiamo vedere dai loro profili ...

