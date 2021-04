Roma | manifestazione commercianti e ristoratori Tensioni in una piazza divisa

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Lavorare, lavorare”. Con questo slogane il popolo delle partite iva sono tornati inper protestare contro le chiusure del governo Draghi. Il sit-in era previsto inMontecitorio, ma la Questura dinon ha autorizzato l’occupazione dellaperché nella stessa fascia oraria si sarebbe svolta un’altra. La protesta si è quindi spostata inSan Silvestro. In unablindata, le richieste sono state quelle dei ristori, che faticano ad arrivare, e la riapertura. I rappresentanti di Io Apro, nel giorno 8 aprile, hanno postato su facebook un invito rivolto a tutti di scendere inper far sentire la propria voce. “L’ultimatum è scaduto.” O si apre o ...

16.57 'Io apro' a, petardi contro agenti Blindati intorno a Montecitorio per laIoApro, non autorizzata. Manifestanti, ristoratori e negozianti, radunati nella vicina piazza San Silvestro al grido: ...Leggi Anche Sit in IoApro a: lancio di petardi e altri oggetti verso gli agenti. Casapound si è unita allama dobbiamo farlo in modo pacifico”, ha detto uno degli organizzatori della manifestazione. Intanto alcuni militanti di Casapound hanno raggiunto piazza San Silvestro a Roma e si sono uniti ai ...ROMA – Momenti di tensione alla manifestazione del movimento ‘IoApro’ a Roma. Diversi gli scontri tra i presenti e le forze dell’ordine che stanno cercando di tenere a bada i commercianti in protesta.