Robben torna in campo, Mueller 'ci servi al Bayern' (Di lunedì 12 aprile 2021) Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Arjennon finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del. Ieriè ...

Advertising

CinqueNews : Robben torna in campo, Mueller: «Ci servi al Bayern» - susydigennaro : RT @napolimagazine: GRONINGEN - Robben torna in campo, Mueller lo chiama: 'Ci servi al Bayern' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GRONINGEN - Robben torna in campo, Mueller lo chiama: 'Ci servi al Bayern' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GRONINGEN - Robben torna in campo, Mueller lo chiama: 'Ci servi al Bayern' - apetrazzuolo : GRONINGEN - Robben torna in campo, Mueller lo chiama: 'Ci servi al Bayern' -

Ultime Notizie dalla rete : Robben torna Bayern, Robben torna in campo e Muller lo chiama: 'Ci servi contro il Psg' Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è stato impiegato per 13' nella sconfitta casalinga del suo Groningen contro l'Heerenveen (2 - 0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e ...

Robben torna in campo, Mueller 'ci servi al Bayern' Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è stato impiegato ieri per 13' nella sconfitta casalinga contro l'Heerenveen (2 - 0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e Bayern Monaco ha ...

Robben torna in campo, Mueller "ci servi al Bayern" - Calcio Agenzia ANSA Bayern, Robben torna in campo e Muller lo chiama: “Ci servi contro il Psg” Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è ...

Robben torna a giocare in Olanda, Muller scherza: “Al Bayern servirebbe un jolly per il Psg” Arjen Robben torna sui suoi passi. Dopo aver lasciato il calcio, il fuoriclasse olandese è tornato a giocare con il Groningen nella sfida persa con l’Heerenveen. Il suo ritorno sui campi ...

Arjennon finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieriè stato impiegato per 13' nella sconfitta casalinga del suo Groningen contro l'Heerenveen (2 - 0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e ...Arjennon finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieriè stato impiegato ieri per 13' nella sconfitta casalinga contro l'Heerenveen (2 - 0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e Bayern Monaco ha ...Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è ...Arjen Robben torna sui suoi passi. Dopo aver lasciato il calcio, il fuoriclasse olandese è tornato a giocare con il Groningen nella sfida persa con l’Heerenveen. Il suo ritorno sui campi ...