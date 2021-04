Recovery: ipotesi finanziare parte Pnrr in deficit, su tavolo governo alta velocità Salerno-Reggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Il governo lavora sui dossier economici più caldi. Da un lato la grande partita del Recovery, dall'altra il nuovo scostamento di bilancio e il Def, attesi entrambi in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì. A quanto apprende l'Adnkronos, tra le ipotesi al vaglio in queste ore c'è anche quella di finanziare parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza in extradeficit, partendo proprio dal nuovo scostamento di bilancio. In particolare, per finanziare le opere che rischierebbero di restare fuori dall'arco temporale coperto dal Recovery. Tra queste, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, ci sarebbe anche l'alta velocità per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Illavora sui dossier economici più caldi. Da un lato la grande partita del, dall'altra il nuovo scostamento di bilancio e il Def, attesi entrambi in un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì. A quanto apprende l'Adnkronos, tra leal vaglio in queste ore c'è anche quella didel Piano nazionale di ripresa e resilienza in extrando proprio dal nuovo scostamento di bilancio. In particolare, perle opere che rischierebbero di restare fuori dall'arco temporale coperto dal. Tra queste, spiegano fonti diall'Adnkronos, ci sarebbe anche l'per ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: ipotesi finanziare parte Pnrr in deficit, su tavolo governo alta velocità Salerno-Reggio... - er_toscano : RT @symdona: che se mi stringi così, io sento il cuore a mille **FLASH -RECOVERY: IPOTESI FINANZIARE PARTE PNRR IN DEFICIT, SU TAVOLO GOVE… - symdona : che se mi stringi così, io sento il cuore a mille **FLASH -RECOVERY: IPOTESI FINANZIARE PARTE PNRR IN DEFICIT, SU… - antoninorusso64 : RT @Michele_Arnese: Il ponte di Messina non si farà neanche con il Recovery. I progetti impongono una scadenza al 2026 e l’ipotesi di «spac… - graziasteps : RT @Michele_Arnese: Il ponte di Messina non si farà neanche con il Recovery. I progetti impongono una scadenza al 2026 e l’ipotesi di «spac… -