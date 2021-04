Papa: condividere proprietà non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro (Di lunedì 12 aprile 2021) condividere la proprietà “non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro”. Così Papa Francesco commentando questa mattina – durante la Messa celebrata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia in occasione della Festa della Divina Misericordia – il passo degli Atti degli Apostoli che racconta che “nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune”. “I discepoli ‘misericordiati’ sono diventati misericordiosi”, spiega Bergoglio. Per loro “condividere i beni terreni è sembrato conseguenza naturale. Il testo dice poi che ‘nessuno tra loro era bisognoso’”. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)la“non è, è”. CosìFrancesco commentando questa mattina – durante la Messa celebrata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia in occasione della Festa della Divina Misericordia – il passo degli Atti degli Apostoli che racconta che “nessuno considerava suaquello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune”. “I discepoli ‘misericordiati’ sono diventati misericordiosi”, spiega Bergoglio. Per loro “i beni terreni è sembrato conseguenza naturale. Il testo dice poi che ‘nessuno tra loro era bisognoso’”. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetTgcom24 : Il Papa: condividere le proprietà non è comunismo, è cristianesimo #papafrancesco - repubblica : ?? Papa: condividere proprieta' non e' comunismo, e' cristianesimo allo stato puro - pfmajorino : Papa: condividere proprietà non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro - OttaviDeborah : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: condividere le proprietà non è comunismo, è cristianesimo #papafrancesco - striscia_rossa : Condividere la #proprietà ,mettere insieme. #comunismo vecchia maniera? Non secondo #papafrancesco… -